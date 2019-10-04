Известная российская актриса Ирина Муравьева отметит свой юбилей и в Литве

Ирина Муравьева многим известна своими ролями в фильмах "Москва слезам не верит", "Карнавал" и "Самая обаятельная и привлекательная". В этом году она празднует свой 70-летний юбилей. По этому случаю актриса отправилась на гастроли по Европе. Актриса родилась 8 февраля, в этот день она выступила в Нидерландах, осенью она приедет с гастролями в Литву.
Спектакль поставлен по поставленный по пьесе Альберта Ковальского. Это лирическая пьеса с элементами детектива и субтильного британского юмора. Режиссер комедии Аким Андросов. Вместе с Муравьевой в спектакле выступят молодые актеры Анна Уколова и Евгений Кулаков.
Отрывок из спектакля "На струнах дождя":
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