Известная российская актриса Ирина Муравьева отметит свой юбилей и в Литве

Известная российская актриса Ирина Муравьева отметит свой 70-летний юбилей и в Литве. Заслуженная народная артистка России и лауреат государственной премии будет играть в спектакле "На струнах дождя". 2 ноября этот спектакль покажут во "Дворце рыбаков" в Клайпеде, а 3 ноября в Вильнюсском доме польской культуры.
Irina Muravjova
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Ирина Муравьева многим известна своими ролями в фильмах "Москва слезам не верит", "Карнавал" и "Самая обаятельная и привлекательная". В этом году она празднует свой 70-летний юбилей. По этому случаю актриса отправилась на гастроли по Европе. Актриса родилась 8 февраля, в этот день она выступила в Нидерландах, осенью она приедет с гастролями в Литву.

Спектакль поставлен по поставленный по пьесе Альберта Ковальского. Это лирическая пьеса с элементами детектива и субтильного британского юмора. Режиссер комедии Аким Андросов. Вместе с Муравьевой в спектакле выступят молодые актеры Анна Уколова и Евгений Кулаков.

Отрывок из спектакля "На струнах дождя":

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