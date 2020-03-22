"Это могут сделать как другие ученые, так и мы в Diagnolitа, если кто-то к нам присоединится – отлично, мы не гоняемся за славой или деньгами, мы готовы сделать это даром с учетом сложившейся ситуации. Просто весь процесс тестирования и подготовки займет 2-3 месяца", – сказал основатель стартапа Diagnolita биотехнолог Эугениюс-Арвидас Янулайтис.
"Квалификации у литовских ученых в этой сфере достаточно", – прибавил он.
Янулайтис - один из самых известных биотехнологов в Литве. Он с коллегами основал компанию Fermentas, которую в 2010 году за 260 млн. долларов купила американская Thermo Fisher Scientific.
По словам Янулайтиса, если государство решит, что такая помощь врачей нужна, вопрос финансирования возникнет только если реагенты надо будет производить массово.
"Минздрав к нам не обращался. Я сам пытался с ним связаться, но не удалось", – сказал биотехнолог.
Минздрав сообщил, что на следующей неделе в Литву привезут 30 000 реагентов. Всего на данный момент заказано 200 000 реагентов.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в пятницу сообщил, что о производстве реагентов ведут переговоры с литовскими компаниями, но он не назвал их, объяснив, что об этом просили сами компании.
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