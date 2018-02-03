«Так много лет прошло, я думала, забылись все кошмары психологического насилия, но когда всплыл этот скандал, повысилось давление, и пришла женская радость – неужели пришел конец его господству, сексуальному и психологическому насилию!

Когда я училась, его постоянные выходки были как будто нормой, ведь это Гасюнас, гений живописи. Этот страх, наверное, давно укоренился, потому что никто не обращал внимания на жалобы студентов… Мы все его боялись. Бывало и такое, что я приходила в студию живописи и находила плачущих студенток - значит, здесь был Гасюнас», - начала свой рассказ Динейкайте, которая закончила ВХА в 2004 г.

По ее словам, она и сама пострадала от Гасюнаса. «В мой адрес прозвучали такие слова: «Может, тебе надо хорошо потр…ся, тогда начнешь лучше писать?» Гасюнас в СМИ утверждает, что не помнит, что говорил каждой. Но, к сожалению, мы помним», - сказала женщина.

Она сказала, что не ездила на практику, так как работала самостоятельно, но на одной побывала. Там было весело, но одну красивую однокурсницу все время приходилось оберегать, не оставлять одну. «Он преследовал ее на протяжении всей практики. А она очень его боялась».

По свидетельству Динейкайте, иногда Гасюнас замечал студенток в кафе Современногго центра искусства, подсаживался и читал морали. Спрашивал, что они там делают, считают ли, что достойны сидеть среди художников, что сегодня написали.

«Сексуальное насилие – это не только прикосновения, но и слова, оскорбляющие сердца молодых женщин. Я защищала работу бакалавра у Гасюнаса. Тогда не из кого было выбирать. Почему-то он каждую мою мысль принижал, опровергал. Почему-то говорил, что я не умею думать. Почему-то унижал», - делится художница.

Еще долго слышала голос Гасюнаса

Динейкайте рассказала, как поступала в магистратуру – раньше она об этом никому не рассказывала. «Я пришла узнать, поступила ли, и мне секретарь Каралене говорит: «Нет, не поступила». У меня горячий темперамент, я взрываюсь, когда вижу несправедливость. И сразу ей сказала, что в таком случае забираю документы, ничего не остается, только уехать учиться в другое место. Забрала в ту же минуту. Через несколько дней встретила однокурсницу, и она мне сказала: «Как хорошо, что ты передумала и забрала документы, теперь я поднялась на твое место и поступила». Что?!», - возмущалась Динейкайте.

Но она признала, что ей повезло: вместо ВХА она училась в престижном университете Великобритании, получала все возможные стипендии, преподаватели были со всего мира, дружеская атмосфера. Диплом она защитила с отличием. «Мне казалось, что я вылечила травмы, полученные от Гасюнаса. Хотя еще долго, рисуя, слышала где-то в голове его голос», - сказала она.

Она надеется, что ВХА примет правильные решения, и больше этот человек не сможет уничтожить ни одного молодого человека, ни одной девушке не придется терпеть его манипуляции, сексистские высказывания.

Велел оставить «беспозвоночное» и приглашал пить пиво

Выпускник ВХА, живописец, педагог Густас Ягминас в соцсети Facebook поделился одним воспоминанием о встрече с Гасюнасом. «1999 год, октябрь. Студия первокурсников Р. Немейкшиса. С начала учебного года прошло две недели. Ричардас Немейкшис комментирует мой этюд – портрет. В аудиторию вваливается Гасюнас (он нашему курсу не преподавал): «Ричка, разве не видишь, он рисует земноводное, такое, какой он сам – беспозвоночное, Ричка, ай, пошли, оставь ты его, еще покончит с собой, пошли пить пиво». Такой стиль преподавания был нормой. И такой тон Гасюнас задавал всей кафедре. Обидно, что другие преподаватели это позволяли», - пишет Ягминас.

Продолжают поступать жалобы

Комитет по этике ВХА получил жалобы о поведении лауреата Национальной премии в области культуры и искусства Й.Гасюнаса от 19 бывших и нынешних студентов. Комитет в пятницу осудил поведение преподавателя. Сам Гасюнас в четверг заявил, что уходит из ВХА, но не признал свое поведение ненадлежащим. Он намерен обратиться в суд. Он объясняет, что с ним хочет расправиться заведующий кафедрой живописи ВХА Йонас Вайтекунас.