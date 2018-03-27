Управление Каунасской службы пожарной безопасности сообщило, что сначала им сообщили о пожаре,но не указали адрес, только позже выяснилось, что горит дом на ул. Тунелё.
По данным сообщения, дом был полон дыма, на окнах изнутри - решетки, бронированная дверь была заперта. Чтобы попасть внутрь, пожарным пришлось выломать дверь. В 13.55 ч. из дома вынесли 2-летнюю девочку, а в 13.57 ч. – 5-летнего мальчика.
Детей нашли в кроватях. Детей сразу же передали в руки врачей. Врачи долго боролись за их жизнь, но все было напрасно, в 14.34 ч. констатировали их смерть.
В деревянном доме из-за неисправного дымохода выгорела комната (около 12 кв. м) и прихожая (около 12 кв. м), сгорели находившиеся там вещи. Пожарные разобрали часть крыши рядом с дымоходом (4 кв. м).
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