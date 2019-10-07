Известна дата зажжения огней на главной елке Литвы

"Рождество в столице" - это самый яркий и привлекающий больше всего людей фестиваль литовской столицы. Он начинается в начале декабря и длится до 6 января. Это 5–6 недель эксклюзивных развлечений и мероприятий, а также праздничной атмосферы, пишет Made in Vilnius.
Vilniaus kalėdinė eglė
© Vilniaus miesto savivaldybė

В этом году огни на главной елке Литвы зажгут 30 ноября, в 19 ч. Это событие знаменует начало мероприятий "Рождество в столице".

Это событие создаст праздничное настроение. На площади состоится праздничный концерт с участием известных исполнителей.

Елка простоит на Кафедральной площади до 7 января 2020 г.

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