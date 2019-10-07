В этом году огни на главной елке Литвы зажгут 30 ноября, в 19 ч. Это событие знаменует начало мероприятий "Рождество в столице".
Это событие создаст праздничное настроение. На площади состоится праздничный концерт с участием известных исполнителей.
Елка простоит на Кафедральной площади до 7 января 2020 г.
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Известна дата зажжения огней на главной елке Литвы
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