Известна дата зажжения огней на главной елке Литвы

В этом году огни на главной елке Литвы зажгут 30 ноября, в 19 ч. Это событие знаменует начало мероприятий "Рождество в столице".

Это событие создаст праздничное настроение. На площади состоится праздничный концерт с участием известных исполнителей.

Елка простоит на Кафедральной площади до 7 января 2020 г.