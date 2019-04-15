Представляющее гражданина Израиля Юзефа Ицхака общественное учреждение - Европейский фонд прав человека (ЕФПЧ) обратилось в Вильнюсский участковый суд с просьбой не допустить реконструкционные работы на территории вильнюсского Дворца концертов и спорта, где раньше было еврейское кладбище. Заявитель считает, что земельные работы осквернят прах похороненных здесь его предков и других евреев.

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Как сообщает ЕФПЧ, иск поддерживают также Вильнюсская, Каунасская и Шяуляйская еврейские общины. Председатель Вильнюсской еврейской общины (ВЕО) Симонас Гурявичюс в понедельник сказал BNS, что они еще не успели внимательно ознакомиться с иском, однако, по его словам, они поддерживают общий принцип - что для такого объекта нужно поискать другое место.

"Упреждающим иском просят не допустить действия, которые в будущем чреваты ущербом. Мы говорим о реконструкции Дворца спорта, потому что видим, что планирующиеся земельные работы неизбежно затронут останки, который там остались. О имеющиеся документы показывают, что останки остались не только на официальной территории еврейского кладбища, но и под зданием, поэтому избежать соприкосновения с останками невозможно", - сказала BNS представитель ЕФПЧ Эвелина Балико.

Фонд указывает, что неприемлема и концепция зала для концертов и конференция, потому что люди здесь "будут танцевать, употреблять алкоголь, пойдет веселиться на могилах бывших виленчан еврейского происхождения", техника будет работать среди костей похороненных здесь людей.

"Старый возраст кладбища, его очевидная запущенность или его состояние не умаляет обязанность государства обеспечить должную охрану еврейского кладбища, мест захоронения и стремление сохранить места массовых захоронений", - говорится в пресс-релизе фонда.

В свою очередь, глава Turto bankas Миндаугас Синкявичюс говорит, что конкурс будущего оператора конференц-центра будет объявлен в ближайшее время, а проектные предложения по территории одобрили Европейский комитет по сохранению еврейских кладбищ, Еврейская община Литвы, другие организации.

"Во исполнение соглашения и практики доброй воли на тех местах территории, где было кладбище, не будут проводиться работы подряда и будут изыскиваться способы, как увековечить кладбище. В реконструированном Центре конгрессов также намечается место для увековечивания еврейского наследия", - говорит М. Синкявичюс.

"Поэтому многие утверждения, сделанные как публично, так и в иске, идут вразрез с правдой, являются манипулятивными и, по наш взгляд, разжигающими межнациональную рознь, с целью любыми средствами привлечь внимание к ЕФПЧ. Приходится только сожалеть, что организация, состоящая из нескольких человек, отдает предпочтение таким мерам и умаляет успешное сотрудничество двух культур", - говорит директор Turto bankas.

Правительство намерено приспособить Дворец спорта для проведения конференций и серьезных культурных мероприятий. Планируется, что после проведения конкурсных закупок здание будет подвергнуто реконструкции в 2020-2021 годах, а действовать Дворец конгрессов начнет в 2022 году.

Дискуссии о реконструкции старого Дворца спорта идут с 2015 года. В начале 2017 года Turto bankas прекратил переговоры с единственным соответствовавшим квалификации консорциумом Irdaiva. Это было сделано, когда покупками заинтересовалась Служба расследования финансовых преступлений. Тогда выяснилось, что один из сотрудников комиссии по закупкам Turto bankas тогда работал и в Irdaiva. Консорциум предложил провести работы примерно за 28 млн евро.