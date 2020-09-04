В этих странах заболеваемость коронавирусом в течение двух последних недель превышала 16 случаев на 100 000 жителей, но не превышала 25 случаев на 100 000 жителей, поэтому приезжающим из этих стран или следовавшим через них нужно будет изолироваться на две недели.
Сейчас в странах Европейского экономического пространства показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 000 жителей только в трех странах: Латвии, Финляндии и на Кипре. Этот показатель в Литве тоже превышен и составляет сейчас 16,1.
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