Со вторника в Литве действовал порядок принудительной изоляции вернувшихся жителей.

"Сижу сытый и довольный. Мы одни из первых попали в изоляцию. Как только мы сели, стали читать новости. Узнали об инциденте в одной гостинице, где были расселены вернувшиеся. Появился вопрос – куда нас поместят, с кем мы будем жить", – сказал Кятурка.

Он сказал, что еду им дали, жаловаться не на что.

"Нам дали комнату, двухместную. Я в ней со знакомым, с которым путешествовал. Все отлично, утром дали армейский паек, было интересно, еда была очень вкусной. Нам дали и завтрак, и обед и ужин", – рассказал он.

"В гостинице спокойно, никакого шума. Все люди в этой гостинице летели с нами в одном самолете, все понимают суть такого решения и его необходимость. Мы живем спокойно, слышим только проезжающий транспорт, который приезжает за нашими собратьями по судьбе", – сказал путешественник.

Когда он сел в самолет, еще не знал, что в Литве попадет в изоляцию.

"Это был такой сюрприз. Мы купили билеты в воскресенье, в понедельник сказали, что изолироваться надо будет не дома, где-то в другом месте. Но это не страшно, значит, так надо", – сказал Кятурка.

Он заметил, что близкие передают ему вещи через работника регистратуры.

"Мы чувствуем поддержку близких, представителей муниципалитета, волонтеров. Все хорошо", – сказал путешественник.