В редакцию приходят письма недовольных жителей Литвы, больше всего они жалуются на то, что их плохо кормят.

Вернувшийся из Лондона Каролис рассказал, что со вчерашнего вечера находится в гостинице Каунасского аэропорта.

"Я в Лондоне сутки провел без еды, прилетел в Литву, час просидел в самолете, пока проверили, пока доставили в гостиницу. Там меня поместили в одну комнату с двумя незнакомыми людьми,а есть дали как собаке – два яблока, две бутылки воды и два бутерброда. Это на ужин и на завтрак. Не представляю, кто этим может наесться", – жаловался Каролис.

"Сейчас меня наконец-то перевозят в Мариямполе, но те бутерброды могли бы хотя бы подогреть. Они были холодные и влажные. Даже не знаю, как оценить такую еду. Конечно, нам объяснили, что это не гостиница виновата, а муниципалитет. Так мы и остались голодными", – сказал молодой человек.

Юноша из Эдинбурга тоже не понял, почему их не покормили завтраком.

"Никто не знает, когда нас заберут, обещали, что до обеда будем тут, но не понятно, что будет. С одной стороны, по сравнению с условиями в Вильнюсе, здесь не так плохо, в комнате по двое, но все равно царит хаос. Никто ничего не знает и не может сказать. Люди голодные, а альтернативы нет, и кухня в гостинице закрыта", - сказал он.

По его словам, основная часть находящихся в карантине - это студенты, которые были готовы к самоизоляции, но и изолировали принудительно.

К журналистам обратился и изолированный в Клайпеде Аугис, вернувшийся на пароме из Германии.

"Мы голодные,вчера получили по два бутерброда, а сегодня ничего. Когда мы пожаловались, нам сказали, чтобы мы сами заказывали еду. А почему я должен платить? Я не буду платить, сами придумали такую глупость", – возмущался молодой человек из Прекуле.

Находящиеся в Клайпеде жаловались, что гостиницу охраняет полиция. Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас meras на пресс-конференции говорил о вызовах, с которыми приходится сталкиваться.

"Мы очень ценим доброжелательность полицейских в деле обеспечения охраны, но пользуясь случаем хочу напомнить государству, что у полицейских есть масса других дел, функций, обязательств. Надо думать об альтернативе – может, армия или Служба общественной безопасности. (…) Только с помощью полиции решить этот вопрос невозможно. Тем более, что охранные службы скептически относятся к этому", – заметил Грубляускас.

Между тем драма изолированных продолжается и в Вильнюсе. У тех, кт прилетел без багажа, не во что переодеться, в первый раз людей покормили только в 13 ч.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига не думает, что действующий порядок отзовут, просто появятся какие-то исключения.