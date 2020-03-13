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13 марта представители Каунасской клинической больницы информировали, что изолированные в Каунасе больные коронавирусом супруги письменно попросили не предоставлять общественности информацию о них.
Изолированные в Каунасе супруги не хотят, чтобы общественности предоставляли информацию о них
© DELFI / Kotryna Dagenytė

"Пациенты попросили врачей с уважением отнестись к их частной жизни, поэтому мы не можем предоставлять информацию. Обо всех исследованиях образцов общество информирует Минздарв", – сказано в письме Каунасской клинической больницы.

По данным врачей этой больницы, на данный момент у них наблюдают за 13 пациентами.

Delfi напоминает, что 10 марта поздно вечером, коронавирус диагностировали у супругов 35 и 40 лет, которые вернулись из Италии.

По данным на пятницу, в Литве установлены 3 случая коронавируса. Первый - 28 февраля у жительницы Шяяуляй (она до сих пор находится в больнице).

ru.DELFI.lt
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