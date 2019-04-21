В Вильнюсе, ввиду того, что увеличилось количество приземляющихся и взлетающих самолётов, с мая изменится порядок полётов на воздушных шарах над городом, сообщает государственное предприятие Oro navigacija.
© FOTO: Vygintas Skaraitis, Gediminas Bartuška

По информации общества, изменения обусловлены требованиями отредактированных правовых актов Европейского Союза.

С начала мая будет разрешено летать группой до 9 шаров, до сих пор разрешалось не более 12.

При ветре определённого направления будет позволено подниматься в воздух лишь с установленных взлётных площадок для воздушных шаров - чтобы шары не препятствовали приземляющимся и взлетающим в аэропорту самолётам.

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Все воздушные шары будут обязаны быть оборудованы радиолокационными устройствами, которые будут способствовать идентифицировать их диспетчерам полётов и при необходимости получать указания.

По данным аэропортов Литвы, Вильнюсский аэропорт в прошлом году обслужил более 47 000 полётов.

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