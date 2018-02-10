Оказывается, интерьер здесь не меняется вот уже 22 года, а Рома работает здесь с тех пор, как было открыто кафе-магазин.

Pieno baras © DELFI / Modesta Meškė

"Раньше здесь был молочный магазин Karvutė, потом он стал молочным магазином-баром. Время быстро идет. Кажется, что ты не меняешься, но понимаешь, как все изменилось, когда вырастают те дети, которых здесь видела маленькими", – рассказала Рома.

Pieno baras © DELFI / Modesta Meškė

Еду для бара готовит ресторан Žara, а булочки пекут в паневежской пекарне. Свежие булочки привозят каждое утро.

Pieno baras © DELFI / Modesta Meškė

Журналисты DELFI встретили в баре местную постоянную клиентку – Брониславу, которая приходит сюда вот уже 22 года. Она здесь пьет только кофе. Кофе с молоком стоит 1,05 евро. Женщина сказала, что это недорого, простой кофе стоит еще дешевле.

Pieno baras © DELFI / Modesta Meškė

"Пока есть возможность, позволяю себе такое удовольствие. У нас есть своя компания – мы все пьем кофе", – сказала она.

Pieno baras © DELFI / Modesta Meškė

Женщины приходят сюда вчетвером. Обсуждают новости, политику. Раньше Бронислава работала в ведомстве при Министерстве внутренних дел.

"Вечером, возвращаясь с работы, я всегда заходила сюда. И так много лет, даже точно не знаю, сколько, может 20 или больше. Это мой второй дом", – рассказала Бронислава.

Люди приходят сюда не только за кофе – летом гораздо популярнее мороженое и молочные коктейли.

К примеру, молочный коктейль здесь стоит 1,15 евро, из здесь 23 вида. А мороженое – натуральное, сливочное, его подают с вареньем или шоколадом. Блинчики с бананами и шоколадом стоят 2,35 евро. Поэтому сюда чаще всего приходят семьи с детьми.

"В выходные сюда часто приходят семьи. Многие такие дети сейчас уже выросли, они приходят и что помнят меня, а сейчас они уже приводят своих детей", – рассказала Рома.

Молочный бар работает с 7.30 до 19 ч.