Не исключение – живущие в Швеции эмигранты из Литвы. Средняя зарплата в Швеции примерно в 3,8 раза выше, чем в Литве, однако легкий шок эмигранты из Швеции испытывают в литовских ресторанах и кафе.

DELFI посетил несколько магазинов в Стокгольме, в которых продают продукты и бытовые товары. Сравнить можно и цены на обед и ужин в заведениях общепита.

Скажем, килограмм свиных ребрышек в шведском магазине стоит 6 евро, корейки – 6,99 евро, фарша – 6 евро, колбаса салями – от 2,6 евро, ломти копченого окорока – от 0,99 евро.

Килограмм филе лосося – 25 евро, филе трески – 28 евро, креветок – от 9,49 еврп.

0,5 кг сливочного масла – 3,9 евро, масла для выпечки – 2,1 евро, йогурты - от 1,49 евро за литр, 0,5 кг тертого сыра - 3,6 евро, килограмм самого дешевого – 6,2 евро.

1 килограмм арахиса стоит 2,95 евро, 0,4 кг кешью – от 4,65 евро, банка консервированной фасоли – 0,89 евро, 10 экологических яиц – 3,3 евро.

В магазине представлен широкий ассортимент экологических овощей и фруктов.

Килограмм длинноплодных экологических огурцов стоит 1,5 евро, картошки – от 2 евро, батата – от 4,4 евро, брокколи – 1,99 евро, чеснока – 10,9 евро, лимонов – 4,99 евро, тыквы – 3,49 евро, два авокадо - 2,5 евро.

Простая морковь стоит 1 евро за кг, помидоры черри – 1,59 (250 г), запакованный салат – от 1,69 евро.

Килограмм экологических шведских яблок стоит 2,8 евро, киви - от 1,5 евро за кг, дыни - 2,8 евро за кг, хурма – от 2 евро, бананы – 2,2 евро. Мандарины стоят 3,5 евро за кг.

Туалетная бумага стоит 2,4 евро за 4 рулончика, 10 упаковок одноразовых салфеток – от 1,7 евро, упаковка мешков для мусора – около 2 евро.

Шариковые дезодоранты Nivea стоят 1,7 евро, шампуни - до 3 евро.

Жидкое средство для стирки Neutral стоит 4,45 евро, 1,4 кг порошка Neutral – 2,9 евро.

0,33 л пива Calsberg в жестяной банке стоит 0,99 евро, пиво в стеклянных бутылках – от 0,99 евро. К примеру, пиво Mariestads - 0,99 евро, Clausthaler – 1,29 евро, Öl ljus lager – 1,69 евро.

Правда, в обычных шведских продовольственных магазинах нельзя купить крепкие алкогольные напитки.

Чай Twinings стоит 4,7-5 евро, 0,33 л лимонада Sanpellegrino – 0,95 евро, лимонады Sprite, Fanta или Coca cola – 1,2 евро за 0,5 л, две баночки энергетического напитка стоят 3,5 евро.

По словам Моники из Литвы, шесть лет назад, когда она приехала в Швецию, она пережила шок, но сейчас либо она привыкла, либо в Литве цены значительно выросли.

"Когда я раньше переводила, цены были намного выше. Я долго считала цены в литах и думала: "Ой, как дорого", сейчас этого нет", – сказала эмигрантка.

Однако в последнее время ее удивляют цены на родине.

"Цены на услуги все еще ниже, но на продукты и одежду почти сравнялись. К примеру, литр молока в Швеции стоит евро, 0,5 кг сливочного масла – 2,5 евро, 400 г сметаны – 2 евро", – рассказала живущая в Стокгольме литовка.

В свою очередь коучер Неда Нордин заметила, что треть своих доходов жители Швеции тратят на аренду жилья.

"Из-за высоких цен на жилье здесь живут коммунами. Если в Литве такой способ сосуществования характерен студентам, то в Стокгольме так поступают и люди с солидными зарплатами. К примеру, аренда комнаты стоит до 700 евро в месяц, а однокомнатной квартирки в центре – 1500 евро. Это при средней зарплате в 3200 евро "на бумаге.

Гражданка Литвы Рита, работающая в государственной алкогольной компании Systembolaget, заверила, что крепкий алкоголь в Швеции дороже, чем в Литве, но слабый стоит примерно столько же, а неалкогольное вино даже дешевле, чем в Литве.

К примеру, 0,7 л водки Absolut в Швеции стоит около 30 евро, а в Литве – чуть больше 10 евро, такое же количество коньяка Hennessy стоит примерно в два раза больше.

По словам Риты, в шведских магазинах все немного дороже, чем в Литве, но цены на услуги уже скоро сравняются.

"К примеру, за стрижку и покраску длинных волос придется заплатить 140 евро, в Радвилишкисе – 60 евро. Если сравнивать с Вильнюсом – цены похожи", – сказала Рита.

По ее словам, шведы не демонстрируют роскошь, там это считается дурным тоном. Правда, они очень любят путешествовать и много тратят на поездки.

По данным Eurostat, по индексу потребительских цен в 2015 г. показатель Швеции был 124 (в Литве – 78), это шестая из самых дорогих стран Европейского Союза.

Средняя зарплата "на руки" в Швеции составляет 2500 евро, фиксированной минимальной зарплаты там нет. В Литве средняя зарплата в третьем квартале этого года составила 657 евро "на руки". Она на 29,1% меньше, чем в Эстонии и на 8% меньше, чем в Латвии.