"Расторжение договора с Ванагайте и изъятие ее книг было искренней реакцией издательства и ценностное решение, которое остается в силе. Наши мотивы не изменились – мы не видим возможности продолжать сотрудничество с человеком, который своими высказываниями оскорбил историческую память Литвы и вызвал такую реакцию в обществе и у нас самих", - сказала DELFI глава Alma littera Дангуоле Вилюнене.

После того как издательство сообщило о расторжении договора с Ванагайте, оно не комментировало мотивы. О решении издательства писало и немецкое издание Spiegel.

Глава Alma littera пояснила позицию тем, что "дальнейшие дискуссии, действия и решения - это уже вопрос не издательства, а историков, общественных деятелей и, возможно, государственных учреждений".

"Все, что этим и сейчас можем сказать, мы сказали. (...) Пока идут процедуры юридического расторжения соглашения с Ванагайте, мы ничего подробно комментировать не можем", - сказала Вилюнене.

Она пояснила, что часть книг Ванагайте все еще в пути на склады.

"На складах хранятся и другие уже собранные книги. Поэтому сейчас книги в безопасности", - сказала Вилюнене.

Издательство печатало и книги Кубилинскаса, который выдал 15 партизан. Его книги из продажи изымать не будут, но новые книги этого автора издательство печатать не собирается.

"Книги Кубилинскаса в разное время печатало не менее 7 издательств,отрывки его произведений печатали в различных учебниках. Кроме того, творчество автора есть в списке рекомендуемой литературы. Поэтому дальнейший вопрос изучения его творчества в школах должны решать общественные деятели, культурологи, историки и работники Министерства науки и образования. Оценка таких обстоятельств - выходят за рамки компетентности издательства. Но мы должны подчеркнуть, что тираж изданных Alma littera книг этого автора давно закончился, а новые книги мы издавать не намерены", - сказала Вилюнене.

На сайте Литовского центра исследования геноцида и сопротивления kgbveikla.lt напоминают, что Кубилинскас в годы нацистской оккупации напечатал антисоветские стихи, поэмы, за которые в 1946 году его исключили из секции молодых поэтов Союза писателей.

В 1947 г. Кубилинскаса завербовал МГБ. Он стал агентом "Вороном". В обмен за успешное сотрудничество с МГБ он получил возможность вернуться в университет, работать писателем, получить материальную помощь. Он не только выдал 15 партизан, но и застрелил командующего округом.

Ванагайте заявила в интервью порталу Lrt.lt, что собрала скандальные факты о партизане Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе. Якобы он был шпионом КГБ, а у Зуроффа есть данные об его участии в уничтожении евреев. Ванагайте осудили за такие заявления.

В ответ на высказывания писателя Руты Ванагайте издательство Alma littera 27 октября решило прекратить с ней всякое сотрудничество и изъять из продажи все ее книги. Alma littera также заявило, что не имеет ничего общего с заявлениями Ванагайте.

Специалист по пиару Рута Ванагайте 3 ноября признала, что распространяла ложные утверждения о боровшемся с советской оккупацией партизанском командире Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе и публично извинилась за свои "поспешные и высокомерные" комментарии