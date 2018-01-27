Пострадавший в Германии литовский военный впал в кому, сообщает телевидение Lietuvos rytas.
© Dominykas Laurutis

Минобороны Литвы 22 января сообщило о том, что на военной базе, принадлежащей США в Германии, 21 января утром подрались литовские военнослужащие.

Между ними разгорелся конфликт, после которого один из них попал в Университетскую больницу Регенсбурга. МО сообщало, что состояние рядового T.Б. стабильное, его близких информировали о происшествии.

Однако, по словам врачей, молодого человека слишком поздно доставили в больницу, поэтому он впал в кому. Врачи утверждают, что шансов на выживание у него немного.

Инцидент расследует американская военная полиция. 22 января расследование начала и Военная полиция ЛА. Командующий отрядом проводит проверку.

На время расследования как командующего отрядом, так и второго участника конфликта отозвали с учений и вернули в Литву. Также будет решаться вопрос их отстранения от службы. Пострадавшего планировали перевезти для дальнейшего лечения в Литву, когда это позволит сделать состояние его здоровья.

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