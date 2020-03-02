"Ой, ой, ой. После такой рекламы мы не можем не открыться сегодня", – написали представители бара Pilėnai.

Baro „Pilėnai“ žinutė © Facebook

В этом баре в субботу ночью было совершено нападение на исполнителя и его подругу, поэтому пользователи осудили такую запись.

Комментаторы писали, что стыдно даже заходить в такой бар.

После того как комментаторы стали оставлять отрицательные комментарии на странице бара в фейсбуке, представители бара решили пояснить свою позицию.

"Вы возмущаетесь ругаете бар, в котором большинство даже не было. Если говоришь людям уйти, потому что иначе возникнет стычка, а они остаются, так кто виновен? Конечно, работники бара предупреждают и гонят абсолютно всех. Но нет... Давайте будем дальше слушать одну сторону, ведь она в любом случае остается права... и тут еще заявления будто мы коммунисты, когда даже не знают, кто, что и где..." – писали представители бара, которые заметили, что агрессора увезла полиция.

Томас 2 марта рассказал, что на них в баре напал неизвестный человек. Это был гомофобский выпад.

"Мы шли после концерта, я был в парике и с макияжем. Мы пошли в бар. Какая-то девушка спросила у меня, мужчина ли я. Я засмеялся и ответил, что если она хочет, может называть меня мужчиной. Наконец, нам сказали, что нам тут не место. Когда я повернулся в другую сторону, почувствовал удар в лицо, я потерял сознание", – рассказал Томас.

По его словам, об угрозе их никто не предупредил, удар последовал безо всякого предупреждения. Томас написал заявление в полицию.

"В субботу я меня был концерт в центре Вильнюса. Через несколько часов после этого я и две мои знакомые пострадали в баре Pilėnai. Меня без предупреждения ударили по голове, мою подругу повалили на пол, били ногами. И это не самое худшее, ведь такое происходит в любой стране. Самое страшное, когда видишь равнодушие людей. Власти бара и его бармены даже не пытались нам помочь, хорошо, что появились нормальные люди, которые помогли нам выйти из бара.

Единственное, что сказали работники Pilėnai:

– чего вы сюда идете?

Еще в тот вечер нам сказали:

– вы что, не знаете, куда идете? это бар неонацистов", - рассказал Томас в социальной сети.

Представители бара уверяют, что это провокация и самореклама.