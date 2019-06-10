17-летняя девушка была жестоко избита 26 мая рано утром, ее пытались изнасиловать. Девушка попала в реанимацию, с 26 мая она находилась в Каунасской клинике.

"Планируют во вторник или в среду выписать ее из больницы", - сказал DELFI адвокат Миндаугас Василяускас.

Правда, лечение будет продолжено, девушке назначена реабилитация. На прошлой неделе девушке сделали операцию, которая длилась три часа. Врачи при помощи металлических пластинок в двух местах закрепили сломанную челюсть.

В результате экзекуции девушка лишилась одного зуба. Еще несколько зубов смещены, однако врачи считают, что они встанут на место и будут служить дальше.

Девушку еще не опрашивал следователь.

"Девушку еще не опрашивали, она до сих пор с трудом разговаривает, ее психологическое состояние сложное", - сказал Василяускас.

Эксперты констатировали, что девушке нанесены нетяжелые телесные повреждения, однако этот вердикт еще может быть изменен. За нанесение таких повреждений грозит лишение свободы на срок до 5 лет.