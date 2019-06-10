17-летняя девушка была жестоко избита 26 мая рано утром, ее пытались изнасиловать. Девушка попала в реанимацию, с 26 мая она находилась в Каунасской клинике.
"Планируют во вторник или в среду выписать ее из больницы", - сказал DELFI адвокат Миндаугас Василяускас.
Правда, лечение будет продолжено, девушке назначена реабилитация. На прошлой неделе девушке сделали операцию, которая длилась три часа. Врачи при помощи металлических пластинок в двух местах закрепили сломанную челюсть.
В результате экзекуции девушка лишилась одного зуба. Еще несколько зубов смещены, однако врачи считают, что они встанут на место и будут служить дальше.
Девушку еще не опрашивал следователь.
"Девушку еще не опрашивали, она до сих пор с трудом разговаривает, ее психологическое состояние сложное", - сказал Василяускас.
Эксперты констатировали, что девушке нанесены нетяжелые телесные повреждения, однако этот вердикт еще может быть изменен. За нанесение таких повреждений грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Избитую в Таурагском районе девушку выписали из больницы, но лечение еще не завершилось
Спустя две недели интенсивного лечения избитую в...
В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (5)
Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...
Министр: занятия в школах в жаркую погоду можно не проводить (4)
В оставшиеся две недели июня занятия в...
Женщина выполняет такую работу, на которую многие не согласились бы: молодежь не задерживается
Рамуне Пакштялене уже 13 лет работает крановщицей и...
За взятку в 350 евро врач из Мариямполе получил штраф в размере 18 000 евро (4)
7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из...
TOP новостей
Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (125)
Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...
В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (5)
Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...
Женщина выполняет такую работу, на которую многие не согласились бы: молодежь не задерживается
Рамуне Пакштялене уже 13 лет работает крановщицей и...
Дискуссия в студии DELFI: Национальные меньшинства или национальные общины? (8)
Литовские эксперты и общественные деятели приняли...
За взятку в 350 евро врач из Мариямполе получил штраф в размере 18 000 евро (4)
7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из...