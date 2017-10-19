Избирательная кампания уже началась? Экономист Науседа предстал в новом амплуа

Зрители, собравшиеся на спектакль "Три сестры" в Литовском национальном драматическом театре были удивлены, увидев приглашение обсудить спектакль после его завершения с финансистом Науседой.

Некоторые люди в социальной сети назвали это стартом будущей президентской кампании Науседы.

"Сейчас даже во время поездки за грибами нужно делать все так, чтобы не заподозрили избирательную кампанию", - сказал DELFI 19 октября Науседа.

Он заверил, что "на мероприятии о политике не говорили вообще".

По его словам, со зрителями обсуждали "темы поиска смысла жизни, возможностей бытия".

Представитель театра Ада Паукштите сказала DELFI, что мероприятие было посвящено именно обсуждению спектакля.

По ее словам, сам театр постоянно организует подобные встречи и обсуждения. Они доступны для всех.

"Может, кому-то кажется, что мы, банкиры, сухие люди цифр. Поэтому так и относятся", - сказал Науседа.

Он сказал, что до октября 2018 года не скажет, будет ли участвовать в президентских выборах: "Это будет зависеть от очень многих факторов".

Политолог Томас Янелюнас не удивился, что Науседу пригласили или он сам инициировал такую встречу. Однако его удивило, амплуа, он до сих пор ничего не слышал о способностях экономиста в области театральной критики.

"Я не думал, что в свободное время Науседа является театральным критиком. А если серьезно - думаю, господин Науседа на сей раз серьезнее смотрит на свои возможности участия в президентских выборах, целенаправленно создает свой имидж. Его комментарии ориентированные на проблему нищеты, повышения цен и т.д. - это создает благоприятное внимание, поскольку речь идет об актуальной для большей части общества проблеме. Думаю, на этот раз Науседа хочет использовать тихий потенциал и превратить его в голоса на выборах", - сказал Янелюнас.

На просьбу оценить шансы Науседы, Янелюнас сказал, что об этом еще рано говорить.

"Все будет зависеть, сколько конкурентов будет в этой категории "вызывающих доверие экономистов-предпринимателей", например, много будет зависеть от решения Ингриды Шимоните. Но начальная точка отсчета хорошая", - сказал политолог.

Председатель Главизбиркома Лаура Матийошайтите сказала, что пока не началась официальная кампания юридически оценивать нарушение это или нет – трудно.

"Надо смотреть, не раздавали ли билеты, кто их оплатил, не было ли угощений и т.д.", - сказала она.

Приглашение за чашкой кофе обсудить спектакль - не единственный признак того, что Науседа решил активно позиционировать себя в обществе. К примеру, обложку октябрьского номера журнала Valstybė украшает фото экономиста с надписью "Президент надежды".