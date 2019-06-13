Из-за жары в Литве ограничивается скорость поездов

По причине жаркой погоды в Литве ограничивается скорость движения поездов, пассажирам рекомендовано учесть возможные опоздания, сообщила литовская государственная железнодорожная компания "Литовские железные дороги".
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"С целью обеспечения безопасности движения со среды ограничивается движение всех пассажирских и грузовых поездов в дневное время – с 14 час. до 19 часов. Такие меры необходимы, поскольку жара затянулась", – сказала BNS представитель компании по связям с общественностью Новиле Валанче.

По ее словам, точное время опоздания поездов назвать сложно, поскольку по сути меняются графики всех (Как торговых, так и пассажирских) поездов. Одни рейсы будут опаздывать на несколько минут, другие – на 15–20 минут.

В Литве уже достигнут рекорд июньской жары, сообщили в четверг синоптики. Столбик термометра в среду в Кайшядорисе поднялся до 35,7 градуса. Такого жаркого июньского дня в истории измерений в Литве пока еще не было.

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