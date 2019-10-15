В ближайшие сутки погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Ночью ожидается небольшая облачность. Более высокая зона облачности будет наблюдаться на севере. Вероятность осадков невелика. На юго-западе прогнозируют туман. Температура ночью 6–11 градусов. Прохладнее всего будет на юге Литвы, теплее всего будет в Шяуляй, Паневежисе и Утене.
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник днем будет облачно с прояснениями. Местами на юге ожидается небольшая облачность. Осадков не ожидается. Несмотря на то, что будет появляться солнце, из-за более высокой облачности температура будет ниже, чем накануне, днем будет от 13 градусов на северо-западе до 18 на юге страны.

В среду с запада придет еще один циклон. Ночь будет облачной, но без особых осадков. Температура утром будет 8–13 градусов.

Днем продет холодный атмосферный фронт, к вечеру он охватит западные районы. Там местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура днем поднимется до 15–20 градусов.

Общество

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