"Ведь это глупость", – сказал Антанас из Клайпеды. 75-летний мужчина опасается, что после его смерти детям придется платить большие деньги за оформление прав на наследство.

"Когда моя мама умерла, я унаследовал землю и усадьбу, ничего платить не пришлось. Только за землю, а сейчас - это настоящий грабеж. Придется платить (...)", – сказал Антанас.

Такого же мнения и госпожа Виргиния из Клайпеды.

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"Если пенсия 300 евро, с чего платить? Абсурд. Человек наследует имущество родителей, родственников, это его собственность, а тут еще плати дополнительно такие налоги, раньше стоило 100, а сейчас – 400 евро", – удивлялась женщина.

Опасения людей не напрасны. Журналисты LNK показали счет, выписанный Центром регистра по новым расценкам. За усадьбу сельского туризма трое наследников заплатили больше 1100 евро, из ниц Центр регистра получил почти 966 евро.

Всего было 15 объектов. В их числе – участок, дом, баня, уличная кухня, погреб, шесть хозпостроек, уличный туалет и колодец. За каждую постройку каждый наследник должен был заплатить 17,19 евро (туалет, к примеру, оценили в 8 евро).

"Оформление дешевого имущества - до 15 000 евро - подорожало в разы. Если раньше это стоило 100 евро, то сейчас может стоить 800 евро", – сказал президент Литовской палаты нотариусов Марюс Страчкайтис.

"Если имущество дешевое, то наследник может от него отказаться – не ходить к нотариусу или сказать, "мне такое имущество не нужно". Тогда это имущество перейдет к государству", – сказал он.

По данным Страчкайтиса, растет количество жителей, отказывающихся от наследства. Однако есть способ, который поможет не потерять деньги при оформлении наследства.

"Можно принять наследство – но не получать свидетельства о праве на собственность. Если цены большие, тогда люди так и поступают – пишут заявление, что наследство принимают, а документы у нотариуса не оформляют", – сказал специалист.

Однако в таком случае наследники не могут продать имущество.

Центр регистра уверяет, что прежние расценки были неадекватными. "Сейчас услуга стоит столько, сколько на нее затрачивается времени и ресурсов. Как я уже говорил, до сих пор услуга была убыточной", – сказал представитель Центра регистра Миндаугас Самкус.

Если наследник отказывается от наследства, то его имущество получает государство. Землю перенимает Национальная земельная служба, а постройку - Имущественный банк и продает с аукциона. Ежегодно государство получает таким образом имущество по стоимости равное 15-20 пятиэтажным домам. Правда, до сих пор люди отказывались от имущества по иным причинам.

"Чаще всего - из-за долгов, например, если дом в деревне, а долги большие, то нередко долги превышают его стоимость", – сказал представитель Имущественного банка Томас Багдонас.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сказал, что после волны возмущения расценки пересмотрят, но подробно он ситуацию не комментирует.