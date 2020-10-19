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Из-за второй волны коронавируса в Литве осенние каникулы в школах могут быть длиннее обычного. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что обсуждают возможность продления осенних каникул на две недели.
Danija pirmoji atidaro mokyklas
Danija pirmoji atidaro mokyklas
© Reuters / Scanpix

"Это пока только идея, она не подтверждена. Почему на две недели? Это время одного инкубационного цикла, за время которого можно надеяться на какой-то более позитивный результат и перемен в лучшую сторону.

Но есть одно "если". Если об этом договорятся и наряду с этим будет много дополнительных мер, ограничения мероприятий, работы других публичных мест, где дети не смогут собираться, и ограничение вируса будет ограничено хотя бы в одной области. Это было бы возможностью снижения уровня распространения", – сказал Верига.

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