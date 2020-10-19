"Это пока только идея, она не подтверждена. Почему на две недели? Это время одного инкубационного цикла, за время которого можно надеяться на какой-то более позитивный результат и перемен в лучшую сторону.

Но есть одно "если". Если об этом договорятся и наряду с этим будет много дополнительных мер, ограничения мероприятий, работы других публичных мест, где дети не смогут собираться, и ограничение вируса будет ограничено хотя бы в одной области. Это было бы возможностью снижения уровня распространения", – сказал Верига.