"Это пока только идея, она не подтверждена. Почему на две недели? Это время одного инкубационного цикла, за время которого можно надеяться на какой-то более позитивный результат и перемен в лучшую сторону.
Но есть одно "если". Если об этом договорятся и наряду с этим будет много дополнительных мер, ограничения мероприятий, работы других публичных мест, где дети не смогут собираться, и ограничение вируса будет ограничено хотя бы в одной области. Это было бы возможностью снижения уровня распространения", – сказал Верига.
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