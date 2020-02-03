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Из-за вспышки коронавируса Китай и Литва будут обмениваться информацией по "горячей линии", сообщило в понедельник правительство.
Из-за вспышки коронавируса Китай и Литва будут обмениваться информацией по "горячей линии"
© Sipa / Scanpix

"Создается "горячая линия" между посольством Китайской Народной Республики (КНР) в Литве и Министерством иностранных дел (МИД) нашей страны, а также Министерством здравоохранения для быстрого обмена актуальной информацией", – говорится в сообщении.

В понедельник вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис и посол Китая в Литве Жифей Шень обсудили превентивные действия в связи с коронавирусом.

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"Посольство Китая сделает все, чтобы в Литве не было ни одного заражения коронавирусом. Посольство Китая готово всесторонне сотрудничать с ведомствами Литвы", – приведены в сообщении слова посла.

Д. Матулёнис попросил китайского посла регулярно и оперативно информировать правительство Литвы, ведомства и Группу по управлению угрозами и превенции кризисов канцелярии правительства об актуальной ситуации, связанной с коронавирусом.

Сейчас в мире установлено более 17 случаев коронавируса, около 400 человек умерло от этого распространяющегося в Китае вируса. Несколько случаев заболевания зарегистрировано и в Европе.

ru.DELFI.lt
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