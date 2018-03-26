Видео, сделанное водителем микроавтобуса в Неменчине, вызвали дискуссию в фейсбуке. Одни утверждали, что это всего лишь зов природы и обозвали человека, сделавшего видео "ватником", другие были возмущены тем, что военный справлял нужду в публичном месте.

Видео было сделано в Неменчине в марте 2018 года.На записи видно, что военная колонна с включенными мигалками останавливается на проезжей части, чтобы один из военных мог справить нужду. Пока он справлял свои естественные потребности, образовался затор.

Водитель, который сделал видео, сказал DELFI, что колонна остановилась и перекрыла проезд именно ради того, чтобы военный мог справить нужду. Это произошло в выходные, во время Казюкаса в Неменчине, когда была перекрыта центральная улица городка.

Литовская армия приносит свои извинения.

"Мы посмотрели ссылку. Скорее всего, колонна некоторое время уже стояла, прежде чем военный решил справить нужду. Конечно же, место было выбрано неподходящее. Сожалеем об этом", – сказано в ответе ЛА.

Литовская полиция напоминает, что за справление нужды в общественном месте грозит штраф в размере 30-140 евро (это административное правонарушение).

Между тем остановка у дороги ради справления нужды может рассматриваться как нарушение ПДД. Однако все оценивается индивидуально.