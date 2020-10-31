Из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом в Литве готовится еще одна больница

Однако в этой больнице, как и в других пяти так называемых опорных учреждениях, в которых лечат больных коронавирусом, уже не хватает персонала.

Директор Республиканской Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка сообщил BNS, что в настоящее время в больнице имеется 81 полностью оборудованное место для пациентов с COVID-19, еще 20 будут установлены в дополнительном отделении.

По словам директора, по мере роста числа пациентов они будут лечиться в больнице Мажейкяй, куда могли бы принять до 20 инфицированных.

По словам Р. Мажейки, в настоящее время пациенты с коронавирусом проходят лечение в других больницах, где появились очаги, поэтому некоторые районные больницы уже можно рассматривать как "ковидные".

"У нас 81 койка, которая работает и функционирует на полную мощность, и если сейчас там около 70 пациентов, нам еще предстоит подготовить команду, которая будет работать в дополнительном отделении, около 20 мест для тяжелых и очень тяжелых пациентов. У нас 12 мест в реанимации, будет 20, и сегодня там 8 пациентов", - сказал директор.

По его словам, в день в Республиканскую Шяуляйскую больницу поступают до десяти пациентов, инфицированных коронавирусом.

Как отметил директор, пациенты с COVID-19 уже проходят лечение в других больницах региона, и сеть таких учреждений необходимо будет расширить, поскольку республиканская больница не сможет принять всех пациентов, не прерывая оказания неотложной помощи.

"В целом ситуация в регионе такова, что наши пациенты уже проходят лечение в разных больницах, я мог бы начать с того, что в больнице Плунге проходят лечение 24 пациента с коронавирусом COVID-19, в больнице Кельме уже трое, мазков берут много, в больнице Куршенай 25 пациентов, их состояние легкое или среднетяжелое, не требуют интенсивной терапии, поэтому их лечат в больницах, где возникли очаги", - сказала Р. Мажейка.

Директор Республиканской Шяуляйской больницы также подтвердил, что больница уже столкнулась с проблемой нехватки персонала, поскольку коронавирусом инфицировано 50 сотрудников, некоторые находятся в изоляции.

"Персонал больницы болеет, у нас около 50 заразившихся, из них немного врачей, но каждый день во время профилактического осмотра мы обнаруживаем, что кто-то инфицирован, также есть те, кто находится в изоляции, и это создает очень серьезные проблемы", - отметила Р. Мажейка.

При наличии пяти опорных больниц в стране пациентов с коронавирусом планируется госпитализировать и в более мелкие лечебные учреждения в других регионах.