Из-за угрозы коронавируса в аэропортах Литвы дежурят медспециалисты

Они консультируют лиц, посетивших Китай, сообщил НЦОЗ.

"В Литве нет никаких фиксированных случаев или подозрений на них, однако с приближением завершения празднования Китайского Нового года мы предприняли дополнительные меры по управлению рисками", – заявила в субботу директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, в залах прибытия аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги путешественников ждут специалисты, которые предоставляют информацию о коронавирусе, его риске и потребности наблюдения за состоянием здоровья побывавших в Китае.

В минувшие субботу и воскресенье в аэропортах Литвы были проверены четыре пассажира, которые недавно были в Китае. Все они здоровы.

МИД Литвы не рекомендует гражданам Литвы ездить в города центральной провинции Хубэй, где объявлен карантин.