12, 13 и 14 августа премьера балета "Жизель" не состоится, ее планируют перенести на сентябрь. Конкретные даты сообщат позже.
Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован у директора театра Йонаса Сакалаускаса, сейчас выясняют, с кем он контактировал. Сакалаускас не знает, где он мог заболеть, за границу он не выезжал. Он находится в изоляции вместе с детьми.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава об ухудшении ситуации и упреках: а что там делали советники президента? (6)
Глава Министра здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
В Литве диагностировали 37 новых случаев коронавируса (13)
Национальный центр общественного здравоохранения...
После инцидента с упавшим балконом Вильнюсский муниципалитет проведет проверку
Упавший в пятницу в Вильнюсе балкон показал, что...
Инцидент в Вильнюсском аэропорту: приехавших на частный праздник американцев не впустили в Литву (92)
Джоуи Вайсман и Нелли Парк из США прилетели в Вильнюс...
Посещение Жальгирисской клиники поразило: за обычную процедуру пришлось заплатить немаленькую сумму (11)
После карантина многие жители столкнулись с тем, что не...