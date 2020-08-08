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Из-за угрозы коронавируса остановлена деятельность Литовского национального театра оперы и балета, 10 августа отменены следующие мероприятия: намеченная на 15 ч. пресс-конференция и встреча с хореографом "Жизель" Лолой де Авилой, которая должна была состоятся в 17 ч.
Operos ir baleto teatras
Operos ir baleto teatras
© DELFI / Kiril Čachovskij

12, 13 и 14 августа премьера балета "Жизель" не состоится, ее планируют перенести на сентябрь. Конкретные даты сообщат позже.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован у директора театра Йонаса Сакалаускаса, сейчас выясняют, с кем он контактировал. Сакалаускас не знает, где он мог заболеть, за границу он не выезжал. Он находится в изоляции вместе с детьми.

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