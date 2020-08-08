12, 13 и 14 августа премьера балета "Жизель" не состоится, ее планируют перенести на сентябрь. Конкретные даты сообщат позже.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован у директора театра Йонаса Сакалаускаса, сейчас выясняют, с кем он контактировал. Сакалаускас не знает, где он мог заболеть, за границу он не выезжал. Он находится в изоляции вместе с детьми.