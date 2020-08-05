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Из-за угрозы со стороны Белорусской АЭС (БелАЭС) местные самоуправления будут обязаны иметь месячный запас средств индивидуальной защиты.
Dujokaukė
© A.Didžgalvio nuotr.

Такие проекты планируется подготовить к осенней сессии Сейма, сообщил BNS вице-министр здравоохранения Альгирдас Шяшелгис. Он также добавил, что согласно проектам самоуправления и учреждения здравоохраниния будут обязаны иметь месячный резерв средств индивидуальной защиты.

А жители не будут обязаны, заверил вице-министр.

Председатель Комитета Сейма по делам национальной безопасности и обороны (КНБО) "аграрий" Дайнюс Гайжаускас после закрытого заседания об угрозах, связанных с БелАЭС, сообщил, что поправки обяжут иметь хотя бы на месяц необходимые запасы, противогазы, таблетки и запасы воды.

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Во вторник Министерство энергетики Беларуси сообщило, что "физический запуск первого реактора БелАЭС планируется в ближайшие дни".

Второй реактор планируется запустить приблизительно через год после запуска первого.

Литва самый активный критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.

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