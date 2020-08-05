Такие проекты планируется подготовить к осенней сессии Сейма, сообщил BNS вице-министр здравоохранения Альгирдас Шяшелгис. Он также добавил, что согласно проектам самоуправления и учреждения здравоохраниния будут обязаны иметь месячный резерв средств индивидуальной защиты.
А жители не будут обязаны, заверил вице-министр.
Председатель Комитета Сейма по делам национальной безопасности и обороны (КНБО) "аграрий" Дайнюс Гайжаускас после закрытого заседания об угрозах, связанных с БелАЭС, сообщил, что поправки обяжут иметь хотя бы на месяц необходимые запасы, противогазы, таблетки и запасы воды.
Во вторник Министерство энергетики Беларуси сообщило, что "физический запуск первого реактора БелАЭС планируется в ближайшие дни".
Второй реактор планируется запустить приблизительно через год после запуска первого.
Литва самый активный критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.
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