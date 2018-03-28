Литва хочет изменить время работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Калининградской областью РФ, поскольку на некоторых очень редко появляются люди, пересекающие границу, пишет Lietuvos žinios. Однако такое решение должны одобрить не только ответственные лица в России, но и правительства обеих стран.
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Представитель Службы охраны госграницы (СОГГ) Гедрюс Мишутис подтвердил, что значительно снизилось количество транспортных средств и отдельных граждан, пересекающих границу через КПП Рамонишкес.

"СОГГ инициировала обращение уполномоченного Литовской госграницы к уполномоченному российской стороны в связи с изменением времени работы КПП Рамонишкес-Пограничный. Однако мы лишь получили ответ, что уполномоченный российской стороны не против такого решения, но самостоятельно его принять не может", – сказал Мишутис.

По словам вице-министра транспорта и коммуникаций Ричардаса Дегутиса, министерство обратилось в МИД, чтобы тот по дипломатическим каналам связался с Россией и представил проект изменения времени работы КПП, однако ответ из МИД пока не был получен.

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