Представитель Службы охраны госграницы (СОГГ) Гедрюс Мишутис подтвердил, что значительно снизилось количество транспортных средств и отдельных граждан, пересекающих границу через КПП Рамонишкес.

"СОГГ инициировала обращение уполномоченного Литовской госграницы к уполномоченному российской стороны в связи с изменением времени работы КПП Рамонишкес-Пограничный. Однако мы лишь получили ответ, что уполномоченный российской стороны не против такого решения, но самостоятельно его принять не может", – сказал Мишутис.

По словам вице-министра транспорта и коммуникаций Ричардаса Дегутиса, министерство обратилось в МИД, чтобы тот по дипломатическим каналам связался с Россией и представил проект изменения времени работы КПП, однако ответ из МИД пока не был получен.