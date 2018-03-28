Представитель Службы охраны госграницы (СОГГ) Гедрюс Мишутис подтвердил, что значительно снизилось количество транспортных средств и отдельных граждан, пересекающих границу через КПП Рамонишкес.
"СОГГ инициировала обращение уполномоченного Литовской госграницы к уполномоченному российской стороны в связи с изменением времени работы КПП Рамонишкес-Пограничный. Однако мы лишь получили ответ, что уполномоченный российской стороны не против такого решения, но самостоятельно его принять не может", – сказал Мишутис.
По словам вице-министра транспорта и коммуникаций Ричардаса Дегутиса, министерство обратилось в МИД, чтобы тот по дипломатическим каналам связался с Россией и представил проект изменения времени работы КПП, однако ответ из МИД пока не был получен.
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