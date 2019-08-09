8 августа пожарные-спасатели 25 раз ездили убирать поваленные деревья, 26 000 человек лишились электричества из-за сильных ливней.
Lietus Vilniuje
© DELFI / Domantas Pipas

15 деревьев ветер повалил в Утенском округе, 7 – в Паневежском, В Вильнюсском, Каунасском и Алитусском – по одному.

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) информировала BNS, что из-за непогоды в ночь на пятницу 18 000 жителей Клайпедского региона столкнулись с перебоями с поставкой электричества. В Утенском регионе проблемы с электричеством были у 8000 клиентов.

Аварийные службы устраняют неполадки. В пятницу утром без света оставались 3000 жителей в Клайпедском регионе.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Вида Шмигельскене сказала BNS, что в четверг деревья падали на дороги и на автомобили.

В Зарасайском районе пожарные-спасатели убирали 8 поваленных деревьев, в двух местах деревья перекрыли движения на дорогах. Дважды деревья падали на автомобили - в Клайпеде и в Висагинасе.

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