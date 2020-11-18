Из-за сильного ветра тепла будет меньше

Днем ожидается от 7-8 градусов на востоке до 11-12 на взморье. На градусниках будет 7-12 градусов тепла, но из-за сильного ветра ощущаемая температура будет ниже.
В ночь на четверг слой облаков уменьшится, на юге возможны небольшие прояснения. На западе и на севере возможны небольшие осадки. Будет дуть порывистый ветер. Ночью будет 4-9 градусов тепла.
В четверг днем над Литвой пройдет новая зона облаков, на этот раз это уже будет холодный атмосферный фронт. Пойдут дожди, особенно обильные у моря и в Жемайтии. Ожидается сильный ветер, местами до 15-20 м/с. Теплее будет до полудня - 7-11 градусов. Потом температура снизится.
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