Из-за сильного ветра 22 000 жителей Литвы остались без электричества

В Литве на данный момент без электроэнергии остаются 1200 потребителей в Шяуляй. Пресс-секретарь Оператора по распределению электроэнергии (ESO) Валентас Невера сказал, что эти люди остались без электроэнергии не из-за ветра, а из-за поломки кабеля.
Elektros tinklai
© AP / Scanpix

"Есть поломка кабеля, но в скором времени поставки электроэнергии восстановят", – сказал представитель ESO.

По его словам, с утра в пятницу до субботней ночи из-за сильного ветра электроэнергии лишились 22 000 жителей Литвы.

"В разное время, не одновременно. Серьезных поломок, когда за раз электричество пропадало у большого числа потребителей, не было. Все случаи равномерно распределены по всей территории Литвы. Может, одновременно сразу больше - 4000 потребителей - лишились электроэнергии в Шяуляйском регионе, на западе, в Алитусском регионе", – рассказал Невера.

По его словам, все вчерашние поломки устранены, поставки электроэнергии восстановлены.

"Когда привлекается больше мощностей, а так и было, поскольку о сильном ветре сообщалось заранее, все поломки быстро восстановили. Надолго никто без света не оставался", – сказал Невера.

Спасатели информировали, что в ночь на субботу больше всего вызовов из-за сильного ветра поступило в Шяуляйском регионе, там убирали поваленные деревья. Ни люди, ни транспортные средства не пострадали.

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