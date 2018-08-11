Из-за сильного ветра 22 000 жителей Литвы остались без электричества

"Есть поломка кабеля, но в скором времени поставки электроэнергии восстановят", – сказал представитель ESO.
По его словам, с утра в пятницу до субботней ночи из-за сильного ветра электроэнергии лишились 22 000 жителей Литвы.
"В разное время, не одновременно. Серьезных поломок, когда за раз электричество пропадало у большого числа потребителей, не было. Все случаи равномерно распределены по всей территории Литвы. Может, одновременно сразу больше - 4000 потребителей - лишились электроэнергии в Шяуляйском регионе, на западе, в Алитусском регионе", – рассказал Невера.
По его словам, все вчерашние поломки устранены, поставки электроэнергии восстановлены.
"Когда привлекается больше мощностей, а так и было, поскольку о сильном ветре сообщалось заранее, все поломки быстро восстановили. Надолго никто без света не оставался", – сказал Невера.
Спасатели информировали, что в ночь на субботу больше всего вызовов из-за сильного ветра поступило в Шяуляйском регионе, там убирали поваленные деревья. Ни люди, ни транспортные средства не пострадали.
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