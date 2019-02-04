Самыми сложными участками оказались горки. Из-за скользкого покрытия большегрузные машины остановились на улице Тунелё, заторы формировались на этой улице и по причине небольших ДТП. На ул. Пародос затор образовался из-за поломки автобуса.

На горку не смогли заехать и автомобили на шоссе Раудондварё. Особенно скользкой была горка Ромайняй, тут в сторону Раудондвариса стояли километровые заторы.

Сообщалось и о сложных условиях на дороге Каунас-Пренай.

К полудню обстановка на улицах Каунаса стабилизировалась, однако на дорогах между городами обстановка все еще остается сложной.

Портал Kas vyksta Kaune сообщает о сложной ситуации на шоссе Раудондварё, где дорогу перекрыл тягач с полуприцепом.

"В сторону Раудондвариса стоит вереница машин протяженностью в 5 км. В гору не могут заехать фуры", – сообщают каунасцы.

Эту информацию подтвердила и полиция, которая там регулирует движение.