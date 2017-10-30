Из-за шквального ветра спасателей на взморье вызывали 12 раз

Семь таких инцидентов зафиксировали в Клайпедском округе.

В воскресенье вечером в Паланге, на Клайпедском шоссе, около Немирсеты, падающее дерево повредило автомобиль VW Jetta. Люди во время инцидента не пострадали. Поваленное дерево спасатели убрали с проезжей части.

В ночь на понедельник порывы ветра на взморье составляли 25 м/с. Такой же ветер прогнозируют и днем.

Из-за сильного ветра около 1000 клиентов Energijos skirstymo operatorius остались без электроэнергии.

"Это нормальная работа сети", – сказала BNS представитель ESO Аквиле Адомайтите.

"Мы наблюдали за ситуацией и в выходные. Большого ущерба не было", – прибавила она.

По словам Адомайтите, специалисты ESO находятся в полной готовности к действиям.