Семь таких инцидентов зафиксировали в Клайпедском округе.
В воскресенье вечером в Паланге, на Клайпедском шоссе, около Немирсеты, падающее дерево повредило автомобиль VW Jetta. Люди во время инцидента не пострадали. Поваленное дерево спасатели убрали с проезжей части.
В ночь на понедельник порывы ветра на взморье составляли 25 м/с. Такой же ветер прогнозируют и днем.
Из-за сильного ветра около 1000 клиентов Energijos skirstymo operatorius остались без электроэнергии.
"Это нормальная работа сети", – сказала BNS представитель ESO Аквиле Адомайтите.
"Мы наблюдали за ситуацией и в выходные. Большого ущерба не было", – прибавила она.
По словам Адомайтите, специалисты ESO находятся в полной готовности к действиям.
Из-за шквального ветра спасателей на взморье вызывали 12 раз
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