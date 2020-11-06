Из-за роста заболеваемости коронавирусом жители Литвы все чаще остаются дома

В последнюю неделю октября по сравнению с началом месяца средний поток жителей за неделю в торговых сетях упал на 12%, в общественном транспорте - на 14,6%, в офисах - на 16,9%, между тем поток жителей вокруг жилых объектов увеличился на 6,1%, показывает статистика мобильности жителей, которую рассчитывает Google.

Экономист SME Finance Александр Изгородин говорит, что эти цифры означают, что показатели торговли в октябре уже будут хуже, чем в третьем квартале.

"Уменьшение потока жителей на объектах массового скопления людей и в торговых сетях означает, что в октябре показатели розничной торговли Литвы будут уже хуже тех позитивных цифр, которые мы наблюдали в течение всего третьего квартала нынешнего года", - сказал BNS А. Изгородин.

По его словам, новые данные показывают, что уже можно начинать говорить не о V-образном цикле экономики Литвы, а о W-образном.

"После спада во втором квартале в третьем квартале экономика Литвы демонстрировала впечатляющие результаты восстановления. Однако COVID-19 вернулся, а с ним вернется и более осторожная динамика экономики Литвы в четвертом квартале этого года", - считает А. Изгородин.

Поток жителей в торговых сетях в конце октября по сравнению с базовым периодом (3 января - 3 февраля) сократился на 34,7%, в общественном транспорте - на 23,4%, в офисах - на 24,9%.