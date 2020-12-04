"В течение суток мы делаем много исследований, мы входим в число стран, где делают больше всего тестов, это большая нагрузка на лаборатории, мы стараемся в первую очередь тестировать людей с симптомами и людей из самой большой группы риска: это работники системы здравоохранения, опеки, хосписов", – сказал 4 декабря Верига.
"По этой причине ограничены некоторые профилактические исследования", – сказал министр.
Заместитель директора администрации Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас сказал, что две недели назад муниципалитет изменил правила и уже не направляет на тестирование людей по своему усмотрению. Раньше этот способ использовали для тестирования работников компании, где фиксировались очаги.
"Мы сейчас видим, что самая большая проблема - не торговые центры и школы, мы видим связь семья-работа-работа-семья: из семей на рабочие места, там появляется очаг, который расходится в другие семьи, а через них - в другие рабочие места", – сказал Кярас.
"Поэтому было бы неплохо профилактически тестировать работников компаний, находящихся в зоне риска", – заметил он.
В Литве на коронавирус ежедневно тестируют от нескольких до больше 10 000 человек.
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