Из-за ремонта одной из улиц Старого города в Вильнюсе образовались заторы

Представители Grinda, которые занялись ремонтом перекрестка ул. Барборос Радвилайтес и Майронё, указали, что в этом месте латают ямы.
Представитель компании Эгидиюс Степонавичюс сказал, что работы хотят завершить на этой неделе.
Движение на этом участке регулируют сами рабочие. На ул. Майронё движение возможно лишь по одной полосе.
Заторы образовались в обоих направлениях - как со стороны Ужуписа, так и со стороны моста Миндаугаса.
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