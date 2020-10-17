Из-за распространения COVID-19 в Плунгеском районе отменены все мероприятия

Соответствующий приказ 16 октября подписал директор администрации района Миндаугас Каунас. Все эти ограничения будут действовать, пока ситуация в районе не пойдет на поправку.

В этот период запрещено проводить любые коллективные мероприятия и необязательные собрания работников во всех компания хи организациях на территории муниципалитета, а заведения общепита и усадьбы сельского туризма будут работать до 22 ч.

Запрещены все спортивные занятия, за исключением индивидуальных, во время которых тренер будет в маске.

Запрещено проведение всех мероприятий и собраний как в помещениях, так и на открытом воздухе.

С пятницы нельзя навещать пациентов в больницах и учреждениях опеки.

Всю внеклассную деятельность для школьников должны проводить удаленно. Это касается и занятий для взрослых.

Те же ограничения распространяются и на культурные учреждения, деятельность художественных, танцевальных и других коллективов.

Удаленно должны проводить и собрания в компаниях и различных учреждениях.

Все муниципальные и госучждеждения будут работать удаленно.

Такие же рекомендация касаются и частных компаний. Если есть такая возможность, работу надо организовывать удаленно.

Если в коллективе зафиксирован случай коронавируса, то всех работников необходимо призвать провериться на ковид.

Кроме того, в районе увеличат масштабы тестирования, дольше будет работать мобильный пункт.

По данным Национального центра общественного здравоохранения в Плунгеском районе уровень заболеваемости COVID-19 составляет 172,8 человека на 100 000 жителей (в среднем по Литве - 78,3).