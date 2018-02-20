Проблемы с выдачей иностранцам виз и вида на жительство литовский Департамент миграции (ДМ) намерен решать посредством введения предварительной регистрации по Интернету вместо живой очереди, которая существует на данный момент.
Migration Department
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Как информировал BNS министр внутренних дел Эймутис Мисюнас, он предложил этот выход главе департамента Эвелине Гудзинскайте после того, как новостной портал 15min.lt в своей публикации во вторник в очередной раз поднял эту проблему.

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Иностранцы, с которыми побеседовали представители портала, говорят, что вынуждены занимать живую очередь ночью, чтобы успеть утром в течение двух часов подать документы - ДМ принимает всего по восемь человек в день, кроме того, их обслуживают только на литовском языке.

"Директор рассказала мне о ситуации, сколько там людей. Мы договорились, что с понедельника введем регистрацию по Интернету, и эта проблема автоматически решится", - сказал Мисюнас BNS.

Министр критикует Гудзинскайте за то, что ДМ еще летом было обещано финансирование для дополнительных штатных единиц, за период с января их создано 12, однако эти места до сих пор не заполнены.

"Даны деньги. А по поводу того, что руководитель (ДМ - ред.) пообещала нам с 1 апреля этого года принять работников - слова "некомпетентность" здесь мало. Вообще имеет место непонимание стратегических вещей - эти люди уже должны были быть отобраны и работать в худшем случае с 5 января", - возмущался Мисюнас.

Гудзинскайте в свою очередь уверяла BNS, что окончательное решение о выделении средств принято только в декабре, а сейчас идут конкурсы на замещение новых должностей.

По словам главы ДМ, миграция в Литву за два года возросла вдвое, однако финансирование ДМ увеличено только в этом году. Кроме того, по ее словам, процесс выдачи временного вида на жительство затягивается из-за предусмотренной в правовых актах строгой проверки иностранцев.

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