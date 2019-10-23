На прошлой неделе на складах одной алитусской компании начался пожар, который обернулся серьезной проблемой. Жители города и района были вынуждены не только ограничить время пребывания на улице, но даже переезжать в другие города. Так поступил тренер команды Sintek-Dzūkijа Вальдемарас Хомичюс. Он с семьей перебрался в Каунас.
Valdemaras Chomičius apie gaisrą Alytuje
© DELFI montažas

"Я думаю, что каждый, у кого есть семья, маленькие дети, должен реагировать. Надо защитить своих близких от вредных веществ. Сколько их содержится в воздухе, на самом деле не знает никто, но они есть – это факт, я сам это ощутил", – сказал собеседник.

В интервью DELFI Хомичюс сказал, что как только начался пожар, никто не говорил об экстремальной ситуации, но когда ветер сменил направление, он почувствовал, что положение серьезное.

Статьи по теме:
Эксперты выясняют причины смерти зайца в Алитусе: первые данные ветеринаров нерадостные  (43)
Алитусскую компанию, на которой произошел пожар, регулярно проверяли: работала, несмотря на нарушения  (18)

"Когда начался пожар, дым шел в другую сторону. Мы видели черный дым но ничего тогда не говорили. Все знали, что горит и что быстро потушить не получится. Но в субботу утром, в конце тренировки, мы почувствовали запах и странный вкус во рту. Мы поняли, что что-то не так. Узнали, что ветер повернул в сторону города, здесь опасно. Представьте, если мы на таком расстоянии чувствовали, то что должны были чувствовать люди, живущие рядом с компанией?" – вопрошал тренер.

"Никаких дискуссий в семье не было. Сейчас я езжу из города в город. Мы тренируемся в Друскининкай, но проезжать приходится через пожарище", – сказал он.

На вопрос, когда семья вернется в Алитус, он ответил, что этого пока не знает.

"Не знаем, будем смотреть, когда сможем там тренироваться. Когда все очистится – и мы вернемся к обычной жизни", – сказал Хомичюс.

Он заверил, что в его окружении все отнеслись к пожару серьезно.

"Когда мы на себе это почувствовали, поняли, что это серьезно. Я думаю, люди получили достаточно информации, только одни обратили на нее внимание, другие реагировали меньше. Около места пожара людей немного. Вчера после тренировки мы ехали в Каунас, дым шел в сторону дороги, пришлось даже лица закрывать", – сказал он.

DELFI напоминает, что пожар на складе с покрышками в Алитусе начался 16 октября ночью.

Статьи по теме:

Пожар в Алитусе продолжается шестые сутки: токсические вещества выделяются из-за тления резины (10)

Шестые сутки в Алитусе горит склад со старыми...

Репортаж DELFI из Алитусского района, где тушат пожар: людей в деревне нет, животные гибнут (47)

Журналисты DELFI посетили окрестности Алитуса , где со...

Пожарные сообщают, что обуздали пожар в Алитусе, школы закрывать не придется (1)

Литовские пожарные в четверг утром сообщили, что...

Общество

Владимир Познер в интервью DELFI: Сталина на Западе боялись, а Путина ненавидят (81)

"На Западе к Сталину , который, на мой взгляд, намного...

Осенью количество ДТП сокращается с переходом водителей на зимнюю резину (1)

Сменить резину на зимнюю, по действующим в Литве...

Из-за пожара в Алитусе семья Хомичюса покинула город (13)

На прошлой неделе на складах одной алитусской компании...

За нарушения алитусская компания получала штрафы

Алитусской компании Ekologistika , на складах которой неделю...

Эксперты выясняют причины смерти зайца в Алитусе: первые данные ветеринаров нерадостные (43)

18 октября, т.е. на третий день большого пожара в Алитусе...

TOP новостей

Владимир Познер в интервью DELFI: Сталина на Западе боялись, а Путина ненавидят (81)

"На Западе к Сталину , который, на мой взгляд, намного...

Эксперты выясняют причины смерти зайца в Алитусе: первые данные ветеринаров нерадостные (43)

18 октября, т.е. на третий день большого пожара в Алитусе...

Из-за пожара в Алитусе семья Хомичюса покинула город (13)

На прошлой неделе на складах одной алитусской компании...

Осенью количество ДТП сокращается с переходом водителей на зимнюю резину (1)

Сменить резину на зимнюю, по действующим в Литве...

Объявлена начальная стоимость Вильнюсского центрального почтамта (2)

В среду компания "Литовская почта" объявила о...