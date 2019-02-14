В пятницу несильный западный ветер принесет больше тепла.
Ночью будет пасмурно, во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и морось. В большинстве районов прогнозируют туман, гололед. Температура на большей части территории около 0, на востоке до 3 градусов мороза, а у моря будет 2–4 градуса тепла.
Днем будет пасмурно, сыро и туманно. Во многих районах пройдет дождь, ожидается морось. Плотные облака не дадут воздуху прогреться, поэтому температура будет колебаться в пределах 2–7 градусов тепла.
В субботу без особых осадков. Ночью и утром ожидается туман, а на востоке прогнозируют гололед. Ветер западный. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем, если солнце пробьется сквозь облака, будет 4–9 градусов тепла.
Последний день работы радаров - водители сорвались с цепи: сотни получат штрафы
В начале этой недели в Литве отключили 139 стационарных...
Regitra: что делать, чтобы не купить угнанный автомобиль (4)
Покупка нового автомобиля, поиск надежного...
Приключение на АЗС: пока женщина заправляла машину, изменилась стоимость горючего (7)
На автозаправочных станциях цены на горючее меняют...
В новейшей статистике зарплат в Литве – красивый, но ненастоящий скачок (39)
С 2019 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на...
Из-за потепления в Литве ожидаются туманы
В четверг днем в западной части Литвы будет облачно, oа...
TOP новостей
В новейшей статистике зарплат в Литве – красивый, но ненастоящий скачок (39)
С 2019 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на...
Последний день работы радаров в Литве - водители сорвались с цепи: сотни получат штрафы
В начале этой недели в Литве отключили 139 стационарных...
Regitra: что делать, чтобы не купить угнанный автомобиль (4)
Покупка нового автомобиля, поиск надежного...
Министр обороны Литвы: осталось мало соглашений, которые бы Россия не нарушила (109)
Осталось мало соглашений, которые бы Россия не...
В январе наибольшим был рост рейсов из Литвы в Москву (8)
В этом году сократилось количество рейсов из Литвы в...