В четверг днем в западной части Литвы будет облачно, oа на востоке возможны прояснения. Особых осадков не ожидается, однако местами возможен туман. Слабый ветер будет дуть с запада, северо-запада. Температура днем 1–6 градусов тепла.
Žiema Neries regioniniame parke
© DELFI / Domantas Pipas

В пятницу несильный западный ветер принесет больше тепла.

Ночью будет пасмурно, во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и морось. В большинстве районов прогнозируют туман, гололед. Температура на большей части территории около 0, на востоке до 3 градусов мороза, а у моря будет 2–4 градуса тепла.

Днем будет пасмурно, сыро и туманно. Во многих районах пройдет дождь, ожидается морось. Плотные облака не дадут воздуху прогреться, поэтому температура будет колебаться в пределах 2–7 градусов тепла.

В субботу без особых осадков. Ночью и утром ожидается туман, а на востоке прогнозируют гололед. Ветер западный. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем, если солнце пробьется сквозь облака, будет 4–9 градусов тепла.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Последний день работы радаров - водители сорвались с цепи: сотни получат штрафы

В начале этой недели в Литве отключили 139 стационарных...

Regitra: что делать, чтобы не купить угнанный автомобиль (4)

Покупка нового автомобиля, поиск надежного...

Приключение на АЗС: пока женщина заправляла машину, изменилась стоимость горючего (7)

На автозаправочных станциях цены на горючее меняют...

В новейшей статистике зарплат в Литве – красивый, но ненастоящий скачок (39)

С 2019 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на...

Из-за потепления в Литве ожидаются туманы

В четверг днем в западной части Литвы будет облачно, oа...

TOP новостей

В новейшей статистике зарплат в Литве – красивый, но ненастоящий скачок (39)

С 2019 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на...

Последний день работы радаров в Литве - водители сорвались с цепи: сотни получат штрафы

В начале этой недели в Литве отключили 139 стационарных...

Regitra: что делать, чтобы не купить угнанный автомобиль (4)

Покупка нового автомобиля, поиск надежного...

Министр обороны Литвы: осталось мало соглашений, которые бы Россия не нарушила (109)

Осталось мало соглашений, которые бы Россия не...

В январе наибольшим был рост рейсов из Литвы в Москву (8)

В этом году сократилось количество рейсов из Литвы в...