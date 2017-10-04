Правительство в среду утвердило рекомендацию правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям и объявило во всей стране экстремальную ситуацию.
"Предварительно подсчитанные убытки фермеров превышают 40 млн. евро, отдельные хозяйства находятся в сложной финансовой ситуации, поэтому это заставляет думать о компенсировании определенной части убытков. У нас есть информация о том, что Еврокомиссия (ЕК) готова искать такие возможности помочь Литве, и мы считаем, что объявление экстремальной ситуации облегчит эти задачи", - сказал в среду на заседании правительства министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас.
По словам министра, количество выпавших за август-сентябрь осадков в несколько раз превышало многолетний средний показатель, затоплено более 140 тыс. гектаров посевов, в отдельных районах не снято до 50% урожая, а по всей Литве - более 30%.
Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сказал, что еще на этой неделе намечается обратиться в ЕК по поводу помощи пострадавшим земледельцам.
Сельскохозяйственная палата подсчитала, что убытки могут превысить 200 млн. евро.
Из-за ливней экстремальная ситуация была объявлена в более чем одной пятой из 60-ти самоуправлений Литвы.
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