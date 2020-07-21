Из-за перебоев в работе Реестрового центра нотариусы не могут обслуживать клиентов

"Сегодня совершенно не действуют реестры населения, ипотек и арестов, сильные перебои в работе публичной электронной услуги сделок по недвижимости. Работа нотариусов полностью парализована, и мы в этой связи приносим извинения клиентам", - сказал для пресс-релиза президент ЛНП Марюс Страчкайтис.
По его словам, выполнять нотариальные работы будет невозможно, пока Реестровый центр не устранит неполадки.
В понедельник вечером министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс сообщил, что серверная Реестрового центра после ливня залита водой, специалисты работают над устранением неполадок.
В частности, не действует и необходимая лечебным учреждениям система электронного здравоохранения (e. sveikata).
Пресс-атташе Реестрового центра Миндаугас Самкус во вторник информировал BNS, что информационные системы регистров населения, недвижимости, адресов работают с перебоями.
Среди неработающих систем - реесты ипотеки, арестов имущества, не действует и система самообслуживания Реестрового центра.
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