Из-за отсутствия защитных масок в понедельник были оштрафованы 2 человека

Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте во вторник информировала BNS, что протоколы составлены в Паневежисе и в Утяне.
В Паневежисе штраф составил половину минимального размера штрафа - человек был без маски в аптеке. В Утяне человек был без маски в кафе и был в состоянии алкогольного опьянения - он оштрафован на 1 тыс. евро.
Из-за нарушения самоизоляции в понедельник оштрафованы четыре человека - один протокол составила полиция, остальные - сотрудники Службы охраны госграницы.
Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц.
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