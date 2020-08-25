Из-за отсутствия защитных масок в понедельник были оштрафованы 2 человека

Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте во вторник информировала BNS, что протоколы составлены в Паневежисе и в Утяне.

В Паневежисе штраф составил половину минимального размера штрафа - человек был без маски в аптеке. В Утяне человек был без маски в кафе и был в состоянии алкогольного опьянения - он оштрафован на 1 тыс. евро.

Из-за нарушения самоизоляции в понедельник оштрафованы четыре человека - один протокол составила полиция, остальные - сотрудники Службы охраны госграницы.

Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц.