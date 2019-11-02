Весь сыр-бор начался после того, как организатор Grand Halloween Carnival Виталий Литвиненко неожиданно узнал о том, что здание Дворца профсоюзов, в котором должно было состоятся мероприятие, сносят в срочном порядке. "Мэрия меня об этом не уведомила, об этом факте я узнал от знакомых", – сказал он.

Литвиненко сказал, что сначала он надеялся решить эту проблему мирным путем. "Представители муниципалитета предложили альтернативу, но нам предложили бывшее здания ТЦ Audėjаs, которое не отвечает техническим требованиям и требованиям безопасности: в части здания нет окон, там стоит вода, нет электричества, все покрыто плесенью", – рассказал организатор.

После неудачных поисков подходящего помещения мэрия предложила организаторам компенсацию части расходов на аренду помещения. Эта компенсация, к сожалению, была меньше 1/4 расходов.

"Мы стали звонить и узнали, что 31 октября свободен концертный зал Compensa. Аренда, обслуживание и компенсация за участие другого представителя услуг общепита обошлись в 18 000 евро (с НДС), мэрия указала, что согласна компенсировать 4400 евро и это окончательная сумма. Я понимаю, что требовались большие деньги, но надо учесть, что о сносе Дворца профсоюзов нас своевременно не информировали, а мы давно подписали договор и заплатили за аренду. Информация в обществе появилась за три недели до назначенного мероприятия, поэтому остановились продажи билетов, люди не знали, чем все закончится, это тоже нанесло большой ущерб. Я думаю, в таком случае мэрия должна компенсировать, а не искать, на чем сэкономить, ведь на снос профсоюзов выделили 1,9 млн. евро", – сказал Литвиненко.

В результате всего этого пришлось отменить мероприятие. Литвиненко сказал, что понесенный ущерб может быть очень большим.

"Ущерб понесла не только вся команда – мы уже даже не надеялись заработать на этом карнавале, важно было, чтобы он состоялся. По договору мы не можем получить назад гонорары. По договору, мы не можем вернуть выплаченные исполнителям, расходы на билеты и др. расходы, а еще есть люди, которые платили за билеты, ждали карнавала, некоторые планировали на него прилететь в Литву. Кто им все это компенсирует? Я уже не говорю о том, какой ущерб нанесен моей репутации", – сказал он.

Юрист Sound Traffik Агнета Малкина сказала, что мэрия нарушила договор об аренде. "Нельзя без предупреждения сносить место, в котором, по договору, должно состоятся мероприятие, если не предлагают альтернативу, которая отвечает хотя бы техническим требованиям и требованиям безопасности. В данном случае предложенная альтернатива этим требованиям не отвечала. Точная сумма нанесенного ущерба пока неизвестна, поскольку обратились еще не все заинтересованные стороны", – сказала юрист.

Эта ситуация шокировала и исполнителей, которые должны были выступить на карнавале Grand Halloween Carnival.

Исполнитель DJ Shadow сказал: "Сегодня я узнал, что Grand Halloween Carnival не состоится потому, что муниципалитет снес здание, где он должен был пройти и не помог найти альтернативу. Я думаю, это показывает отсутствие ответственности у власти и неуважение к жителям Литвы, а также исполнителям со всего мира, которые должны были участвовать в этом мероприятии".