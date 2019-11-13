В сентябре этого года сообщалось, что ГСКЛ решила запретить поставки на рынок части препаратов, содержащих ранитидина гидрохлорид, поскольку выяснилось, что это вещество содержит примеси канцерогена N-нитрозодиметиламина, вызывающего рак.

13 ноября ГСКЛ сообщила, что было решено отозвать и другие препараты, содержащие ранитидин, поскольку была получена новая информация Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения (EDQM) и других агентств по контролю над лекарствами в ЕС.

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ГСКЛ, оценив возможный риск, запретила и поставки других препаратов, которые до сих пор не запретили.

С 12 ноября в Литве запрещены:

- Ранисан 150 мг таблетки, покрытые оболочкой N30 (зарегистрировано Pro. Med. CS Praha a.s., Чехия); LT/1/98/0554/001;

- Ranitidine Siromed 150 мг таблетки, покрытые оболочкой N10 (зарегистрировано IBE Pharma, ЗАО, Литва); LT/1/18/4248/001;

- Mediran 150 мг N20 таблетки, покрытые оболочкой (зарегистрировано Sun Pharmaceutical Industries Europe B. V., Нидерланды); LT/1/96/0164/003;

- RANITIN 300 мг таблетки, покрытые оболочкой N100 (зарегистрировано Polta, ЗАО, Литва); LT/1/95/1138/002;

- RANITIN 150 mg таблетки, покрытые оболочкой N100 (зарегистрировано Polta, ЗАО, Литва); LT/1/95/1138/001.

Стоит отметить, что после этого запрета, в Литве запрещены все препараты, содержащие ранитидин.

Пациенты, которые сейчас используют препараты с ранитидином, вопрос дальнейшего лечения должны обсудить с врачом или фармацевтом.