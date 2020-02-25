Из-за опасений в связи с коронавирусом в Сантаришкскую клинику обратились 14 пациентов

"В связи с симптомами инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 18 пациентов, у 6 из них выявили грипп. 14 человек обратились, поскольку подозревали, что могли заболеть коронавирусом. В двух случаях не было никаких клинических показаний этой инфекции, в остальных случаях взяты образцы для исследования. На данный момент известно, что в 11 случаях подозрения не подтвердились, все еще ждут результатов последнего исследования", - сказал заведующий приемным отделением Сантаришкской клиники Линас Светикас.

Врачи информируют жителей, что в этот период основная причина воспаления дыхательных путей - сезонный грипп. Если пациент почувствовал симптомы простуды и при этом у него не было тесного контакта с людьми, болеющими коронавирусом, то вероятнее всего, он заболел гриппом A или другим вирусом, вызывающим инфекции дыхательных путей. Пациентам, которые почувствовали первые симптомы простуды или гриппа (головную боль, боль в горле, мышечную боль, кашель, высокую температуру), рекомендуется обращаться к семейному врачу, который оценит состояние и назначит лечение. Взрослым рекомендуется не ходить на работу, чаще проветривать помещение, мыть руки мылом, не прикасаться немытыми руками к лицу и глазам, прикрывать рот и нос во время кашля или чихания, пользоваться одноразовыми салфетками, здоровым рекомендуют избегать контакта с больными.