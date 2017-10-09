Ожидается, что после возобновления работы системы очереди на границе исчезнут в ближайшие дни.
"У нас 7-8 октября были плановые остановки системы, об этом мы сообщали на своем сайте. Эти очереди за сегодня - завтра (понедельник - вторник – BNS) должны исчезнуть, потому что система уже работает, и эта проблема была решена", - сказал в понедельник BNS представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс.
По его словам, из Литвы в Беларусь очередей грузовиков нет.
Белорусское погранведомство на своем сайте сообщает, что, по данным на 10 часов понедельника, на погранпереходе Каменный Лог - Медининкай на выезде из Беларуси ожидает 400 грузовиков, на погранпереходе Бенякони - Шальчининкай - 230, на пункте Привалка - Райгардас - 171, на пункте Котловка-Лаворишкес - 160.
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