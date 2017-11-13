Жители ул. Дебрецено, в Клайпеде сообщили, что их двор затопило.
Спасатели получили целый ряд сообщений о том, что затоплены машины. По словам дежурного, один человек сообщил, что вода подняла автомобиль и унесла его.
"Если есть возможность выехать на работу немного позже, мы рекомендуем не спешить. Конечно, если улица затоплена, не сворачивайте на нее, не ныряйте в лужи, оцените свои возможности, если есть возможность проехать, езжайте медленно и осторожно", – сказал глава Клайпедской дорожной полиции Миндаугас Джермейка.
По его словам, полицейские, водители должны помнить, что есть помощь, если автомобиль не может выехать из лужи, надо вызывать техпомощь. Полицейские и спасатели могут лишь помочь вытолкнуть машину, если лужа неглубокая, но убрать ее с дороги не могут.
Исповедь еще одной девушки: Бартас заманил в усадьбу и сексуально домогался (23)
После скандального заявления актрисы Юлии...
Из-за обильных осадков на юге Клайпеды образовалось "озеро" (16)
13 ноября утром ряду жителей Клайпеды пришлось решать...
В жизни бывшего спонсора Паксаса предпринимателя Борисова – большие перемены (5)
Бывший спонсор и советник снятого путем импичмента с...
Комитет по культуре рассмотрит планы спасения горы Гедиминаса (19)
Парламентский комитет по культуре готовит выездное...
Обвинившая Бартаса в домогательствах актриса: я не удовлетворила его сексуальные фантазии (56)
Актриса Юлия Степонайтите, которая рассказала о том,...
TOP новостей
Исповедь еще одной девушки: Бартас заманил в усадьбу и сексуально домогался (23)
После скандального заявления актрисы Юлии...
От государства получали 10 000 евро в месяц, но этого было мало (16)
Почти полмиллиона евро – столько на договоре с...
СМИ: Путин определился с участием в выборах, сценарий пока не ясен (26)
Президент РФ Владимир Путин уже определился, что будет...
Из-за обильных осадков на юге Клайпеды образовалось "озеро" (16)
13 ноября утром ряду жителей Клайпеды пришлось решать...
Обвинившая Бартаса в домогательствах актриса: я не удовлетворила его сексуальные фантазии (56)
Актриса Юлия Степонайтите, которая рассказала о том,...