Из-за обильных осадков на юге Клайпеды образовалось "озеро"

Жители ул. Дебрецено, в Клайпеде сообщили, что их двор затопило.

Спасатели получили целый ряд сообщений о том, что затоплены машины. По словам дежурного, один человек сообщил, что вода подняла автомобиль и унесла его.

"Если есть возможность выехать на работу немного позже, мы рекомендуем не спешить. Конечно, если улица затоплена, не сворачивайте на нее, не ныряйте в лужи, оцените свои возможности, если есть возможность проехать, езжайте медленно и осторожно", – сказал глава Клайпедской дорожной полиции Миндаугас Джермейка.

По его словам, полицейские, водители должны помнить, что есть помощь, если автомобиль не может выехать из лужи, надо вызывать техпомощь. Полицейские и спасатели могут лишь помочь вытолкнуть машину, если лужа неглубокая, но убрать ее с дороги не могут.

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