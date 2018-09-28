Как информировало МВД, в общей сложности будет заменено около 5 тысяч ИКЛ с устаревшими схемами электронной подписи. Такое число лиц, сообщает министерство, активно пользуется электронной подписью. Они составляют 0,8% всех ИКЛ, выданных в те годы.

МВД подчеркивает, что на безопасность самих ИКЛ это не влияет, так что тем, кто не пользуется электронной подписью, менять ИКЛ необязательно.

"Личные документы выдаются на десять лет. В век технологического прогресса такой период времени для электронных или компьютерных систем особенно велик. Не удивительно, что некоторые технологии приходится менять на новые", - объясняет министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Э. Мисюнас также уверяет, что за период с 2009 года "неизвестен ни один случай", когда возникли сомнения в подлинности электронной подписи, так что "уязвимость схемы" "больше теоретическая".

По его словам, из-за стремительного совершенствования технологий предстоит провести дискуссии о том, не стоит ли менять ИКЛ чаще, например, каждые пять лет.